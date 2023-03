Colafles met boodschap voor toekomst ligt tussen eerste stenen van nieuwe gymhal: “Ook het briefje uit 1974 zit erbij”

Renee Goris, eerste cultuuram­bas­sa­deur van Balen, zoekt lokale verhalen voor poë­zie-installa­ties

De jonge Renee Goris mag zich de komende twee jaar de eerste cultuurambassadeur van Balen noemen. Dat ambassadeurschap wil ze vormgeven door verschillende poëzie-installaties in de gemeente te plaatsen. Daarvoor is ze nog op zoek naar verhalen die gelinkt zijn aan een specifieke plek in Balen.