CC Toendra tovert site van Maes Beton om tot festival door en voor Desselaars: “Tijd om lokaal, jong talent een podium te geven”

CC Toendra is het geesteskind van negen vrienden met roots in Dessel. Sinds vorige herfst zetten ze zich samen in voor een ruimer cultureel aanbod binnen de eigen dorpsgrenzen om zo de Desselaars dichter bij elkaar te brengen. “We bestaan nu een dik jaar. En in die periode hebben we allerlei activiteiten op touw gezet om geld in het laatje te brengen en ons hoofddoel te sponsoren: een eigen festival”, vertelt voorzitter Bert. “Het is altijd onze ambitie geweest om lokaal, jong talent een podium te geven.”

Industrieel kader

Maar een festival op touw zetten wanneer je geen eigen locatie hebt als cultuurcentrum, dat is niet eenvoudig. Gelukkig kwam Jelle Maes, een van de negen Toendravrienden, met een oplossing. “Hij is zaakvoerder bij Beton Maes en stelde voor om twee stockagehallen van de site leeg te maken en in te richten met podia. Daar konden we natuurlijk geen ‘nee’ tegen zeggen. (lacht) We beslisten de beide hallen ook nog eens te verbinden via een grote parasol zodat alles overdekt is. De drie gedeelten krijgen elk een eigen podium en uiteraard ook een eigen naam: de Loods, de Hangar en het Depot. Zo past alles binnen het industriële kader van de locatie. Over de naam van het festival zelf hebben we wel even getwijfeld: in het algemeen Nederlands of toch maar lekker in ons dialect? Maar als festival door en voor Desselaars moesten we eigenlijk wel gewoon voor de Desselse schrijfwijze gaan. Daarom is het ‘Oan de Voart’ geworden.”

Volledig scherm De hallen van Maes Beton zullen tegen 1 oktober volledig leeg gehaald en gezellig aangekleed worden. © Liese Demeulenaere

Ambitieus

Met drie podia is het nieuwe festival vanaf zijn eerste editie al vrij ambitieus, maar er blijken artiesten genoeg te zijn om de line-up te vullen. “Oan de Voart start met een gratis gedeelte, tot 17.30 uur. Dat gaat onder meer door in de Hangar, waar we ‘s middags een soort marktpleintje creëren. Fanfare De Eendracht bijt er de spits af, gevolgd door akoestische acts. In de Loods ontvangen we op dat moment ook kinderband De Planken en de Molse Charlize”, legt Bert uit. “Na het gratis gedeelte wordt de Hangar omgetoverd tot een echte fuifzaal waar lokale dj’s het beste van zichzelf zullen geven. Het dj-duo Laston en Geo is daar de hoofdact.”

Mag het wat rustiger zijn? Dan kan je terecht in de Loods. “Daar zullen een aantal livebands, bij voorkeur jonge bands uit de regio en met name uit Dessel, op de planken staan. Desselaar Frank Deruytter, een van de meest gevraagde en geliefde muzikanten in België en ook ver daarbuiten, sluit daar de avond af. We zijn heel trots dat hij op ons podium wil staan”, zegt Bert. “In de Depot kozen we voor een samenwerking met de dj-opleiding van de muziekacademie van Mol. De leraren waren meteen enthousiast, maar moeten nog beslissen wie er muziek zal draaien op het festival. Voor die jonge gasten is dat alvast een geweldig leuke oefening. Zij spelen zowel ‘s middags als ‘s avonds. Kortom, er is dus voor ieder wel wat wils.”

Voorverkoop

En dan nog is het talent uit de streek nog lang niet uitgeput. “Sommige artiesten namen zelf contact met ons op met de vraag of we niet aan hen gedacht hadden. Je hoeft dus zeker niet lang te zoeken om hier talent te vinden. Er zijn dus nog ruim voldoende artiesten om volgende edities te vullen”, zegt Bert. “Want het is ook echt wel de bedoeling dat het een blijvertje wordt. We hebben nu ook al tal van ideeën voor de komende jaren. Zo zouden we graag een samenwerking op touw zetten met de lokale jeugdhuizen. Maar goed, het is nu de eerste editie. We moeten afwachten wat dat gaat geven en hoeveel volk we kunnen lokken.”

CC Toendra rekent toch zeker op een 500 aanwezigen, maar hoopt natuurlijk op meer. “De mensen hebben natuurlijk al een drukke festivalzomer achter de rug. Vandaar dat we Oan de Voart pas op 1 oktober organiseren. Zo hebben de mensen even tijd om op adem te komen om vervolgens hun zomer met ons af te sluiten”, zegt Bert. “Tickets voor het betalende gedeelte zijn nu al in voorverkoop op onze website en kosten 12 euro. De late beslissers kunnen nog tickets kopen aan de kassa van 15 euro.”

Meer info? Ga naar www.cctoendra.be.

