Buschauffeur De Lijn gebruikt gsm achter het stuur met 50 scholieren in de bus: “Die kinderen hebben geen gordel. Je mag er niet aan denken dat er iets gebeurt”

Mol/DesselEr zijn beelden opgedoken van een buschauffeur die op zijn gsm zit te tokkelen terwijl hij over de Turnhoutsebaan in Mol rijdt. De bestuurder vervoert op dat moment vijftig scholieren. Een van hen, een jongen uit het eerste middelbaar, voelde zich niet veilig en maakte een filmpje. Zijn moeder reageert geschokt. “Die bus zit altijd stampvol. Wat als hij een ongeval had veroorzaakt?”, vraagt ze zich af. De Lijn gaat in gesprek met de buschauffeur, maar wil geen commentaar geven over een eventuele straf.

De 391 tussen Mol en Arendonk is een veelgebruikte lijnbus, vooral rond de schooluren. Er zijn immers geen middelbare scholen in Retie en Dessel. Jongeren uit deze gemeenten nemen daarom vaak de bus naar Mol of Arendonk om daar naar school te gaan. Toch weerhield dat de chauffeur niet om op de Turnhoutsebaan rustig met zijn gsm bezig te zijn achter het stuur. Op de beelden is duidelijk te zien dat hij de bus intussen op een vlot tempo over de steenweg rijdt.

Volledig scherm Op de beelden is duidelijk te zien dat de chauffeur met zijn gsm achter het stuur zit. © RV

Een van de passagiers, een jongen uit het eerste middelbaar, zag van op zijn plaats hoe de chauffeur zijn gsm boven zijn stuur hield en er rustig op tokkelde, terwijl hij geen vaart minderde. De jongen, die anoniem wenst te blijven, maakte een filmpje van de chauffeur op Snapchat en stuurde het door naar zijn mama. “Mijn zoon was bang en durfde de chauffeur er ook niet op aan te spreken. Hij is natuurlijk nog jong”, vertelt ze anoniem. “Maar hij voelde zich echt onveilig. En terecht ook, die bus zit altijd stampvol. Wat als die chauffeur een ongeval had veroorzaakt? Die kinderen zitten niet vast. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn.”

Gepaste maatregelen

De moeder besloot daarom De Lijn te contacteren, maar kreeg tot op heden geen reactie. “Ik moest toch iets doen? Dit gaat wel over de veiligheid van onze kinderen”, zegt ze. “Zelf krijgen we als automobilist een dikke boete als we gsm’en achter het stuur, maar de chauffeurs van De Lijn mogen dat wel? De kinderen stonden erbij en keken ernaar. Hij deed niet eens moeite om het te verstoppen. Dat kan toch niet.” Toch werd de dame afgewimpeld door De Lijn. “Het zou toch wel zeker een aantal werkdagen duren vooraleer ik antwoord zou krijgen.”

Wij stapten met haar getuigenis naar De Lijn en vroegen om een verklaring. “Gsm-gebruik achter het stuur is uiteraard niet toegestaan, ook niet voor onze chauffeurs. De regels zijn erg duidelijk: de aandacht van de chauffeur moet te allen tijde op het verkeer gericht zijn. En de veiligheid van de andere weggebruikers en de reizigers is prioritair”, klinkt het bij De Lijn. “We weten nu om welke chauffeur het gaat. De teamcoach zal de chauffeur in kwestie aanspreken en gepaste maatregelen treffen." Of die maatregelen ook een echte sanctie inhouden, mag de woordvoerder niet communiceren.