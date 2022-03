Burgemeester Kris Van Dijck rijdt met bestelwagen vol hulpgoederen richting Oekraïne

Kris Van Dijck, burgemeester van Dessel, lanceerde via zijn facebookpagina een oproep om medisch materiaal in te zamelen. Het materiaal wordt dinsdagavond ingeladen in een bestelwagen met 15 kubieke meter laadruimte. Daarna rijdt Kris Van Dijck er mee naar Warschau. “Dertig jaar geleden heb ik heel wat gelijkaardige transporten meegedaan tijdens de Balkanoorlog. Ik vond dat ik ook nu niet aan de kant kon blijven zitten”, vertelt Kris Van Dijck. “Toen mijn collega Theo Franken een oproep deed voor medisch materiaal en een konvooi naar daar organiseerde, ben ik ook een inzameling van medisch materiaal gestart.”

De voorbije dagen stroomde het materiaal binnen. Onder andere het ziekenhuis in Mol en de drie apotheken in het dorp deden een bijdrage. “Er komt heel wat binnen, dankzij vele burgers, de drie Desselse apotheken en het ziekenhuis van Mol”, aldus Van Dijck. “Maar zelfs dan is de bestelwagen te groot voor al het medisch materiaal dat we hebben. De lading wordt daarom verder aangevuld met kleding.”

Al het materiaal zal in Warschau door de Oekraïense overheid in ontvangst genomen worden en verder getransporteerd naar Oekraïne zelf. “Mensen kunnen dinsdag tot 19 uur nog iets binnenbrengen in de Hoogveldestraat 23. Maar met de focus op medisch materiaal. Ik heb schrik dat we anders te veel kleding binnenkrijgen. Rond 23 uur vertrekken we dan naar Warschau, om daar hopelijk woensdagmiddag aan te komen.”

Volledig scherm Inwoners van Dessel brachten al veel medisch materiaal binnen © RV

