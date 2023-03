Bibliotheek opent gloednieuwe Bibmobiel: "Hiermee willen we nog meer leesplezier aanwakkeren”

Het concept van een Bibmobiel bestaat al langer. Vooral in scholen is een dergelijke bib erg populair als verplaatsbaar leeshoekje. “Maar in Dessel is het toch wel nieuw. Het idee kwam eigenlijk van de adviesraad. Zij zagen in de Bibmobiel een kans om meer mensen te bereiken met de bibliotheek. Voor sommigen is de stap naar de bibliotheek immers nog te groot”, vertelt bibliothecaris Hanne Geusens. De bibliotheekmedewerkers waren wel te vinden voor het idee en hielden maandenlang alle zoekertjes in de gaten om de perfecte mobiel te vinden. “Uiteindelijk hebben we iemand gevonden die zijn oude caravan met veel spijt in het hart verkocht. Tegelijkertijd was hij ook blij dat zijn caravan een nieuw leven zou krijgen in zo’n tof project”, vult schepen voor Bibliotheek Barbara Rommens (N-VA) aan.

Volledig scherm De Bibmobiel werd woensdagmiddag feestelijk ingehuldigd. © Liese Demeulenaere

En aldus geschiedde. De caravan werd opgehaald en afgeleverd bij de technische dienst voor een grondige make-over. “Met enkele aanpassingen hebben de handige Harry’s van de technische dienst een heel gezellig plekje gecreëerd, waarin iedereen welkom is om lekker te lezen en tot rust te komen”, zegt Rommens. “Alles samen kostte onze Bibmobiel zo’n 5.000 euro. Dat is best veel, maar we gaan er jaren plezier van hebben. Bovendien mochten we rekenen op de financiële steun van Stichting Lokaal Fonds. Dit project past immers perfect in hun visie: het is voor en door Desselaars.”

Leesplezier

Terwijl de technische dienst de handen uit de mouwen stak, zaten ook de bibliotheekmedewerkers niet stil. “Wij kochten ondertussen een vaste, ruime collectie aan voor onze Bibmobiel. Er is zowel fictie als non-fictie voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen. Daarnaast hebben we ook vertelplaten, grote platen om mee voor te lezen”, vertelt bibliothecaris Hanne. “Maar de mobiel is natuurlijk niet statisch: het is juist de bedoeling dat hij het hele dorp doorkruist. En naargelang de locatie kunnen we uiteraard ook de collectie aanpassen aan het doelpubliek.”

Volledig scherm De nieuwe Bibmobiel kreeg al meteen enkele nieuwsgierige kindjes over de vloer. © Liese Demeulenaere

Zo zal de Bibmobiel de hele maand mei te vinden zijn aan Tabloo ter gelegenheid van massaspektakel Wettewa. Als mensen dan lang moeten wachten tijdens de repetities kunnen ze in de Bibmobiel even ontspannen. Ook verenigingen of organisatoren van evenementen kunnen uiteraard een aanvraag indienen, van een mosselfeest tot een seniorenavond. De Bibmobiel is er voor een breed publiek. “Maar met zijn knusse sfeer spreekt de Bibmobiel natuurlijk vooral de kinderen aan. Wij vinden het als bibliotheek dan ook heel belangrijk om dat leesplezier van jongs af aan te stimuleren. Zo organiseren we al zeker tien jaar onze verteltent, die elke maand toch wel een dertig- tot veertigtal kindjes mag ontvangen. De Bibmobiel zal daar een mooie aanvulling op zijn.”

Jeugdboekenmaand

De nieuwe Bibmobiel werd woensdagmiddag feestelijk geopend, niet toevallig op 1 maart. “Vandaag start immers de Jeugdboekenmaand. Een ideaal moment dus om de mobiel te lanceren. De hele maand lang organiseert onze bibliotheek ook nog tal van activiteiten rond het thema ‘geluk’. Zo maken we dit weekend gelukspoppetjes. Iedereen welkom”, zegt schepen Rommens nog. Het volledige aanbod van activiteiten vind je op de website van de bibliotheek.

