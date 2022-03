Bezoekerscentrum Tabloo officieel geopend: “Een toeristische trekpleister voor de ganse Kempen”

Dessel/MolDinsdagochtend heeft NIRAS, de nationale instelling verantwoordelijk voor het veilige beheer van radioactief afval in België, officieel de deuren geopend van haar gloednieuwe bezoekers- en ontmoetingscentrum Tabloo. Het gebouw is het sluitstuk van een jarenlange intense samenwerking tussen NIRAS, de partnerschappen STORA en MONA die de lokale inwoners vertegenwoordigden en de gemeenten Dessel en Mol. “Tabloo wordt een landmark in de streek”, meent een trotse burgemeester Kris Van Dijck (N-VA).

De Kempen, kernenergie en radioactief afval zijn al decennialang met elkaar verweven. De allereerste kernreactor van ons land werd immers gebouwd in Mol in de vroege jaren 60. De nucleaire sector bracht België een ongeziene welvaart, maar stelde ons ook voor grote uitdagingen: hoe kunnen we radioactief afval veilig bergen, zonder gevaar voor milieu en mens? Eind jaren 80 beslist de federale overheid daarom om op zoek te gaan naar een bergingsplaats voor laag- en middelactief kortlevend afval. “De voorwaarde was wel dat de bergingsinstallatie ingebed moest worden in een breed maatschappelijk en lokaal kader”, zegt Marc Demarche, directeur-generaal van NIRAS. Onder meer Mol en Dessel stelden zich kandidaat om de uitdaging aan te gaan.

Vrijwilligers

Om een breed gedragen project te creëren, werd gekozen voor een participatiemodel. “Zo ontstond in 1999 STORA, toen nog STOLA, in Dessel. Een jaar later volgde MONA in Mol. Beide vzw’s hebben als doel de inwoners te informeren en vormen belangrijke partnerschappen in ons participatieve model”, gaat hij verder. “In 2006 werd beslist de dat de bergingsinstallatie naar Dessel zou komen. Er waren echter wel enkele voorwaarden aan verbonden, waaronder de bouw van een bezoekers- en ontmoetingscentrum. Dankzij het enorme engagement van de vrijwilligers van STORA en MONA is dat nu werkelijkheid geworden in Tabloo”, zegt Demarche.

Burgemeester Kris Van Dijck en Jef Verrees van MONA.

Jef Verrees, voorzitter van MONA, beaamt dat. “Onze talrijke vrijwilligers hebben zich gedurende dat traject belangeloos ingezet, en dat al 22 jaar lang. In die tijd hebben we zowel de technische als de maatschappelijke werkgroepen geleid, contact gehad met de lokale bevolking en ook de nucleaire problematiek in het algemeen opgevolgd”, zegt hij. “En het siert NIRAS dat zij zo aandachtig met ons en alle andere stakeholders aan tafel hebben gezeten. Wij waren en zijn nog altijd volwaardige partners in het debat over de berging van radioactief afval in onze streek."

Landmark

En het resultaat mag er zijn. Tabloo werd uiteindelijk een prachtig bezoekerscentrum met onder meer een leerrijke en interactieve expo, vergaderruimtes, bistro en theaterzaal voor ruim 200 personen. De bedoeling is om daarmee jaarlijks 40.000 bezoekers te lokken. “Terwijl Isotopolis zich vooral op scholen toespitst, laat de expo van Tabloo mensen op een laagdrempelig niveau kennismaken met niet alleen radioactief afval, maar radioactiviteit tout court“, vertelt burgemeester Kris Van Dijck. “Daar hangt altijd zo’n zweem van verdachtmaking rond, terwijl radioactiviteit eigenlijk iets natuurlijks is en een enorme verrijking is voor onze maatschappij. Denk maar aan energie en medische toepassingen. Kortom, met de expo willen we juiste kennis verspreiden over radioactiviteit: wat het is, maar ook wat het níét is."

Tabloo, het gloednieuwe bezoekerscentrum van NIRAS in Dessel.

“Ik ben dan ook een fiere burgemeester vandaag. Er is heel lang aan gewerkt met heel veel mensen, maar ik geloof dat Tabloo een landmark zal worden in onze streek”, zegt hij. “Niet alleen voor onze toeristische sector, maar ook voor onze inwoners zelf biedt het gebouw immers een enorme meerwaarde. Lokale verenigingen uit Dessel en Mol zijn meer dan welkom om hier evenementen te organiseren of te vergaderen. Tot slot biedt de prachtige theaterzaal mooie kansen voor de cultuursector. In samenwerking met Komdis werd reeds een mooi programma opgesteld”, meent Van Dijck. “Helaas vinden veel mensen hun weg nog niet naar dat culturele aanbod. Wie benieuwd is, raad ik aan om een kijkje te nemen op Tabloo Leeft. Het zou immers zeer jammer zijn als zo’n mooie zaal leeg blijft staan”, besluit hij.

Praktisch

Tabloo ligt in de Gravenstraat 3 in Dessel. De expo van Tabloo is open op weekdagen van 9 tot 17 uur en op zondag van 10 tot 17 uur. Het park, de speeltuin en de wandelroutes zijn gratis en altijd toegankelijk.

De expo in Tabloo werd officieel geopend door minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten.