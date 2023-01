Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Dessel nog geld kan afhalen

Regio Man krijgt 37 maanden cel voor 12 inbraken in BMW’s

Een 46-jarige man uit Litouwen is door de rechter in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 37 maanden. De man pleegde in totaal twaalf inbraken in BMW’s om dan telkens met de boordcomputer of de middenconsole aan de haal te gaan.

5 januari