Avoortstraat afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan

Voetbal eindronden Wisselend succes voor Antwerpse ploegen tijdens de eerste speeldag in nationale eindronden

De eerste speeldag in de verschillende eindronden in het nationale voetbal, is enkele Antwerpse vertegenwoordigers fataal geworden. De grootste verrassing kwam uit de interprovinciale eindronde, waar met Berg en Dal en Kontich twee provinciegenoten werden uitgeschakeld. Geel won wel, maar eindigde in Boezinge met acht spelers. Buren Lille United en KFC Turnhout wonnen in derde nationale en stappen hand in hand tweede nationale binnen.

8 mei