ANBN organiseert ontmoetingsmoment voor ouders van jongeren met een eetstoornis

Mol Belgopro­cess vervangt 10 kilometer lange pijplei­ding voor gezuiverd afvalwater: “Huidig tracé blijft behouden”

Belgoprocess, het bedrijf dat zich specialiseert in de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en sanering van nucleaire sites, vervangt tussen 2024 en 2028 de Neteleiding. Die ondergrondse pijpleiding is maar liefst 10 kilometer lang en voert al sinds 1956 gezuiverd afvalwater af naar de Molse Nete. Omdat de leiding asbestcement bevat, maakt die nu plaats voor een kunststoffen exemplaar. “De Neteleiding is nog in operationele staat, maar we willen anticiperen op de toekomst”, zegt Bart Thieren, woordvoerder van Belgoprocess.

30 november