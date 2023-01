Al begonnen met je goede voornemens? Dessel, Mol, Balen en Retie helpen je stoppen met roken

Twijfel je nog of het iets voor jou is? In februari wordt in elke gemeente een infosessie georganiseerd. Nadien kan je beslissen of je wil instappen. De sessies vinden plaats op maandag 13 februari in Vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1, Balen), op dinsdag 14 februari in Zaal De Vest (Passtraat 14, Retie), op woensdag 15 februari in Zaal ‘t Getouw (Molenhoekstraat 2, Mol) en op donderdag 16 februari in Cafetaria spothal Sportpark Brasel (Sportpark 2, Dessel). Elke sessie start om 19.30 uur. Inschrijven kan voor 13 februari via het online formulier.