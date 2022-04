Aardbeientelers Jan en Anne openen zoete drive-in The Red Corvette: “Lekkere aardbeien rechtstreeks van 't veld in een origineel jasje”

De eerste zonnestralen kondigen meteen ook het aardbeienseizoen aan in België. Om aan de grote vraag te voldoen, worden de meeste aardbeien tegenwoordig op water gekweekt omdat er zo meer plantjes per vierkante meter kunnen groeien. “Maar wij kweken nog aardbeien in volle grond, zoals het eigenlijk hoort. Het is de old-schoolmanier, zeg maar”, lacht Anne. “De vruchten hebben daardoor veel meer smaak. De oudere generatie zal dat vast beamen. (lacht) Dat is echt een wereld van verschil. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we onze aardbeien rechtstreeks aan de man kunnen brengen, zonder supermarkt of andere tussenpersoon, en dat mensen ook bereid zijn om te betalen voor deze kwaliteit.”

Volledig scherm Bij The Red Corvette vind je onder meer aardbeien uit volle grond gedipt in heerlijke chocolade. © Liese Demeulenaere

Maar hoe val je als teler op tussen alle andere aardbeienautomaat langs de weg? Jan en Anne kozen daarom voor een andere insteek en haalden de mosterd bij een collega in het Nederlandse Uden. “Zij openden daar enkele jaren geleden een aardbeiendrive-in. Na een bezoekje wisten we het meteen: dit gaan wij ook doen”, vertelt ze. “Maar we hebben toen wel afgesproken dat we er een andere draai aan zouden geven. We hebben daarom samengewerkt met sterrenchef Guy Weyts. Hij verfijnde onze ideeën met kruiden als munt en kardemom en maakte er echte receptjes van. Daarna zijn we gaan samenzitten met een copywriter om de gerechtjes ook originele, Engelse namen te geven. Enkel ‘Anne’s pretpakket' valt wat uit de toon, maar is - misschien juist omdat het anders is - een van de populairste items op ons menu”, vertelt Anne lachend.

Little Red Corvette

Niet alleen de gerechtjes, maar ook de drive-in kreeg een opvallende naam mee: The Red Corvette. “We hebben heel veel namen geprobeerd, maar het plaatje klopte nooit”, vertelt Anne. “Maar ik ben een enorme fan van Prince en op een dag hoorde ik zijn liedje ‘Little Red Corvette’. Toen klikte het ineens. Het verenigt de rode kleur van aardbeien en de auto’s in de drive-in. Dat moest het gewoon worden.” Overigens moest The Red Corvette vorige zomer al de deuren openen. De pandemie stak daar helaas een stokje voor, ondanks dat een drive-in juist zeer coronaproof is. “We moesten ons toen focussen op onze aardbeienteelt. We werken met veel gastarbeiders, maar door de pandemie was dat allesbehalve evident.”

Volledig scherm Robin met een heerlijk Anne's Pretpakket van The Red Corvette. © Liese Demeulenaere

Slow start

Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. The Red Corvette deed de schuiframen open voor honderden nieuwsgierige zoetekauwen, hoewel Jan en Anne maar weinig reclame hadden gemaakt. “Dat was ook bewust. We wilden een ‘slow start’ pakken. Met de aardbeien zitten we natuurlijk in ons element, maar horeca? Dat is voor ons volledig nieuw. Gelukkig kunnen we rekenen op een jong, enthousiast team, aangestuurd door onze dochter Robin. Zij zal de drive-in de komende vier maanden in goede banen leiden”, vertelt Anne. “Na die vier maanden moeten we de pop-up afbreken. Dit is immers landbouwgrond en die is niet bedoeld voor horecazaken. Maar we zijn er nu al van overtuigd dat we onze drive-in gaan blijven doen. Lekkere aardbeien rechtstreeks van het veld in een origineel jasje? Het spreekt aan en de mensen laten dat ook blijken in hun reacties. Voor ons is het dus al geslaagd, besluit ze.

Praktisch

The Red Corvette is nog tot en met 31 augustus elke dag geopend vanaf 11 uur op het adres Kastelsedijk 1 in Dessel. Je kan zowel aanschuiven met de auto aan de drive-in of langskomen tijdens een wandel- of fietstocht om ter plaatse te genieten.

Volledig scherm Robin neemt de bestelling op in drive-in van The Red Corvette. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm De drive-in van The Red Corvette © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Het aardbeientaartje van The Red Corvette is een echte aanrader. © Liese Demeulenaere