115 kinderen beleven plezier op Roefeldag

Dessel Kinderrom­mel­mark­ten op Campina­plein

Op woensdag 6 juli en 3 augustus kunnen kinderen een centje bijverdienen of juist een centje uitgeven op de kinderrommelmarkt. Die zal telkens doorgaan van 10 tot 15 uur op het Campinaplein. Inschrijven is gratis, maar verplicht en kan via het nummer 0491 10 89 31.

20 juni