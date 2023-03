Zone tussen Hondius en nieuw rusthuis wordt deels publiek

Ma­ke-a-Wish bezorgt Manou (13) onvergete­lijk feest: “Met Ferrari naar eigen Tomorrow­land met familie en vrienden”

De 13-jarige Manou uit Ardooie heeft dankzij Make-a-Wish Vlaanderen de dag van haar leven beleefd. Het meisje heeft een levensbedreigende ziekte en om haar droomwens in vervulling te doen gaan was ze de eregast op haar eigen festival in Tomorrowland-stijl, inclusief aankomst in een blitse Ferrari, een chocoladefontein en een feest waar dj’s haar lievelingsmuziek draaiden.