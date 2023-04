Zitdag om je belastingsbrief in te vullen

Van kruide­niers­win­kel in Astene tot tien fabrieken wereldwijd: Versele-La­ga geeft na 90 jaar 25 miljoen dieren te eten

Ongeveer 25 miljoen dieren in 85 landen eten dagelijks voeding van Versele-Laga. Na 90 jaar groeide de kruidenierszaak van Prudent Versele in Astene uit tot een wereldspeler met fabrieken tot in China en de Verenigde Staten. Vrijdag opende de vierde generatie van de familie Versele een tweede productietoren exclusief voor plantaardige dierenvoeding; een wereldprimeur. Dit is het verhaal van één van de bekendste familiebedrijven uit Deinze.