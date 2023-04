Wind verwacht – dit wordt het weer in Dentergem

Crême brulée flamberen loopt fout: woning onbewoon­baar na keuken­brand

In Meulebeke is zaterdagavond een woning onbewoonbaar na een korte maar felle brand in de keuken zaterdagavond. De vrouw wilde Crême Brulée flamberen, maar dat liep volledig verkeerd af nadat het patroon van de gasbrander plots vuur vatte. “Het is een stommiteit geweest”, reageert de bewoonster die erg onder de indruk was.