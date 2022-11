‘Wie is de sneeuwman’ op Wakken Smelt ?

Bij de promo voor het evenement liep het een paar weken geleden mis, toen een opblaasbare sneeuwman op de Wapenplaats gestolen werd . “Van die sneeuwman geen spoor meer, maar we hebben ondertussen een nieuw exemplaar”, vertelt bestuurslid Aniek Vande Velde. “We gaan er ook op een ludieke manier mee aan de slag. Je kunt namelijk een fiets winnen met de actie ‘Wie is de sneeuwman’? Een Wakkenaar kroop voor de gelegenheid in een sneeuwmanpak. Op onze Facebookpagina vind je daar filmpjes van. Wie hem kan ontmaskeren, maakt kans op enkele prijzen.”

De opbrengst gaat naar de oprichting van een school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, de vzw Raise Out, een time-out project voor jongeren en Acres of Hope, dat schooltjes in Liberia bouwt. Kaarten voor de wandeling kosten 10 euro en 5 euro voor volwassenen. Kaarten en deelnemingsformulieren voor ‘who’s the snowman’ zijn te verkrijgen in café Flandria, à la Cour de St. Cécile, bakkerij Adams, buurtwinkel Greta en de bestuursleden via 056/60 87 16.