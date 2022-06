Werken nieuwbouw woonzorgcentrum Wakken gestart: “We proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken”

WakkenDe bouw van het nieuwe woonzorgcentrum van SAMEN vzw in Wakken (Dentergem) is gestart. Vrijdag werd de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe thuis voor 120 bewoners. “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad en we zijn blij dat we eindelijk kunnen starten, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht).

Nu de afbraakwerken van de D-vleugel van het bestaande woonzorgcentrum van SAMEN Wakken volledig zijn afgerond, is men gestart met de werken aan de nieuwbouw. Om deze nieuwe fase in te luiden werd gisteren een symbolische eerste steen gelegd door een delegatie van de Raad van Bestuur van woonzorggroep GVO, de architect, het bouwteam en burgemeester Koenraad Degroote.

“Het is met een groot genoegen dat we kunnen bouwen aan een nieuwe thuis voor onze bewoners”, zegt Jozef Vandenberghe, voorzitter van GVO. “Het wordt een ontmoetingsplaats voor de bewoners van het woonzorgcentrum, maar ook voor wandelaars en de kinderen van de naburige school.” Burgemeester Koenraad Degroote is tevreden dat de werken eindelijk van start konden gaan: “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit project erdoor te krijgen. Dit woonzorgcentrum wordt een meerwaarde voor de buurt.”

Volledig scherm Het toekomstige woonzorgcentrum SAMEN Wakken. © VK Architects & Engineers

Tom Van Put van bouwpartner Ibens geeft verduidelijking over de bouwplannen: “Het was een complexe puzzel, maar we hebben het dossier kunnen redden van de financiële onhaalbaarheid. Bij de openbare aanbesteding in het voorjaar van 2021 bleek al snel dat de coronacrisis de bouwprijzen exuberant had doen stijgen en dat de oorspronkelijke plannen bijgestuurd moesten worden om het project financieel haalbaar te houden. Ik denk maar aan de hoge eisen voor ventilatiesystemen, de stijging van de materiaalprijzen en de lonen van de arbeiders.”

In totaal worden er 120 kamers en een dagverzorgingscentrum gebouwd. “Ondertussen zijn de werken begonnen aan het eerste deel van het gebouw”, zegt Tom Van Put. “Tegen de zomer van 2023 zullen deze werken afgerond zijn en dan kunnen de bewoners verhuizen. Daarna wordt opnieuw een deel van het oude woonzorgcentrum afgebroken en vervangen door een nieuw gedeelte. We verwachten dat tegen het voorjaar van 2025 het volledige project zal klaar zijn. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, wordt de ruwbouw grotendeels in bouwateliers gemaakt en dan vervoerd en ter plaatse gemonteerd en geassembleerd. Dit zal de geluids- en stofhinder beperken tot het minimum.”

Volledig scherm De medewerkers van het woonzorgcentrum mochten tekeningen aanbrengen op de ruwbouw. © Anthony Statius

