Wegenwerken in Statiestraat voor realisatie nieuw kruispunt

Zuid-West-Vlaanderen Van een speurtocht tot herden­kings­con­cert: dit is er te doen op 1 november in het zuiden van West-Vlaanderen

Op 1 november is het Allerheiligen, de dag waarop we alle heiligen en martelaren herdenken. Veel mensen bezoeken het graf van hun nabestaanden. Het is natuurlijk ook een feestdag waardoor de meesten niet moeten werken. Om deze vrije dag in te vullen, zochten wij vijf activiteiten in het zuiden van West-Vlaanderen.

31 oktober