WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Dentergem

KIJK. Brandweer ‘doopt’ nieuwe Rivaweg: “Geboorte van een nieuw stukje Dentergem”

De brandweer had de eer om de nieuwe Rivaweg vrijdagmiddag officieel in te huldigen door het wegdek te ‘dopen’ met pompwater. Daarna mochten alle genodigden het nieuw stukje weg - in de volksmond de Kleine Ring - van 900 meter tussen de Statie- en Gottemstraat inwandelen. Daarmee komt een eind aan een dossier dat al van in de jaren ‘60 op tafel lag.