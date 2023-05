WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Dentergem

Floorball­club Fireballs doet gooi naar Belgische titel in Tielt

In sporthal De Ponte in Tielt worden op zondag 28 mei de finales van het Belgisch Kampioenschap Floorball - een vorm van zaalhockey - gespeeld. Zowel de heren als de dames van de Tieltse floorballclub Fireballs komen in actie.