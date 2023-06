WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Dentergem vanochtend

Twee inbrekers in manège Halkin Stables op zoek naar peperdure zadels

Manège Halkin Stables in de Kouterstraat in Vosselare kreeg in de nacht van maandag op dinsdag twee dieven over de vloer. Vermoedelijk waren ze op zoek naar zadels. Ze dropen uiteindelijk af met een buit van twee koffiemachines. Manèges krijgen de laatste tijd steeds vaker te maken met dit soort inbraken. “Bewaar je dure zadels achter slot en grendel”, waarschuwt Tim van Hal.