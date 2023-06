WEER. Kans op helder weer vanochtend in Dentergem

Junikermis strijkt straks terug neer in Schuifers­ka­pel­le

Op 16, 17 en 18 juni strijkt de junikermis terug neer in Schuiferskapelle. Naast de kermisattracties en de randanimatie is er op vrijdag een kinderactiviteit, op zaterdag is er een dorpsloop en een petanquetornooi en op zondag zorgen de Dirty Scums terug voor volkscafé ‘t Kapellenoarke.