WEER. Kans op bewolkt weer in Dentergem vanochtend

Extra maatregel bij eenrich­tings­ver­keer Poelstraat: snelheids­rem­mers Kouterlos­straat verdwijnen

Samen met het eenrichtingsverkeer in de Poelstraat, worden bijkomstige verkeersmaatregelen genomen in de Kouterlosstraat. De snelheidsremmers in de Kouterlosstraat worden weggenomen. “We nemen het sluipverkeer in de wijk weg, dus zijn deze niet meer nodig", zegt Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V).