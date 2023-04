WEER. Helder weer in Dentergem vanochtend

Alloo SEXpliciet volgt Jada Sparks tot op de pornoset: “Als ik in bijberoep aan auto’s sleutelde, zou er geen haan naar kraaien”

Ze waagde zich even aan escortewerk, maar sinds anderhalf jaar maakt ze furore als pornoactrice. Televisiemaker Luk Alloo gaat deze week in Alloo SEXpliciet op pad met de Roeselaarse Jada Sparks (33). Hij was getuige van een wel heel speciaal moment tussen Jada en een Spaanse acteur. “Mijn beste scène ooit”, noemt ze het zelf. En uiteindelijk bloeide daar iets moois op de pornoset, verklapt ze ons. Een boeiende babbel met Jada over haar bijzondere ‘bijverdienste’. “Ik voel dat ik op mijn vaste werkplek extra in de gaten word gehouden.”