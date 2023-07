WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dentergem vandaag

‘Onbekend drijvend voorwerp op de Leie’ blijkt geen drenkeling, maar... opblaas­baar zwembadje

Een passant die vanop de Olsenebrug in Oeselgem ‘iets’ had zien dobberen in de Leie sloeg alarm bij de hulpdiensten. Die stelden even later vast dat er gelukkig niks ernstigs aan de hand was.