Wakken keert terug naar de tijd van Napoleon: oorlogsheld Jean Gheerbrant herdacht met re-enactment, tentoonstelling en boek

WakkenNiet verschieten wanneer u in het weekend van 21 en 22 mei kanongebulder hoort in Wakken. Het gemeentebestuur en de Wakkense heemkundige kring ‘Het Bourgondisch Erfgoed’ herdenken Jean Gheerbrant, een oorlogsheld die in dienst was in het leger van Napoleon, en tientallen re-enactors slaan hun bivak op in de Mandelmeersen. Maar wie was die Jean Gheerbrant, die lid was van het Franse Légion d’Honneur?

De festiviteiten rond Jean Gheerbrant komen er naar aanleiding van de Nederlandstalige publicatie van zijn herinneringen aan zijn 10 jaar verplichte militaire dienst in het Franse leger. In het boek ‘Wakkenaar Jean Gheerbrant, Opperwachtmeester in het leger van Napoleon (1798-1808) volgt auteur en ex-Wakkenaar Chris Folens Gheerbrant tijdens de talrijke campagnes en de veldslagen, waaronder die in Austerlitz, waaraan hij deelgenomen heeft.

Volledig scherm Jean Gheerbrant, geschilderd door de Dentergemse kunstschilder Romaan Eugeen Van Maldeghem. © rv

“Jean is geboren in Wakken in 1778 als zoon van huidvetter Petrus Gheerbrant en Maria Josepha Volbout”, vertelt Chris Folens. “Hij was de jongste van negen kinderen en wanneer Jean als twintigjarige in 1798 opgeroepen wordt voor de militaire dienst, zijn nog slechts twee zussen van hem in leven. Samen met andere Wakkenaren wordt hij soldaat in een infanterieregiment, maar hij deserteert en vindt zijn plaats bij de lichte ruiterij, waar hij de rest van zijn diensttijd verblijft. Gheerbrant nam deel aan 2 campagnes met het 59ste linieregiment en 13 veldtochten bij het 10de regiment huzaren. Hij doorkruist Europa van Spanje tot de grenzen met Rusland en onderscheidt zich door zijn stoutmoedigheid en zijn zin tot initiatief. Hij wordt bevorderd tot brigadier en wachtmeester om ten slotte begin 1806 tot opperwachtmeester te worden benoemd. In maart van dat jaar wordt hij geëerd voor zijn moedige optredens op het slagveld, onder andere de verovering van kanonnen. Hiervoor wordt hij benoemd tot lid van het Légion d’Honneur door Napoleon. In 1808 keert hij terug naar Wakken, net op tijd om afscheid te nemen van zijn vader.”

“Na het overlijden van zijn vader volgt Jean hem op als schepen van Wakken en baat hij de leerlooierij verder uit”, vervolgt Folens. “Een klein jaar later, op 13 september 1809, huwt hij als 31-jarige met zijn 21-jarige Wervikse nicht Maria Anna Theresia Gheerbrant. Hun huwelijk wordt gezegend met twaalf kinderen maar ook zwaar beproefd door het vroegtijdig overlijden van zeven ervan. In 1813 wordt Jean door keizer Napoleon benoemd tot belastingontvanger van Geluveld en Zandvoorde. Willem I benoemt hem tot burgemeester van Wakken in april 1821. Later is hij lid van de West-Vlaamse provincieraad en in 1834 wordt hij benoemd tot plaatsvervangend rechter bij de handelsrechtbank in Kortrijk. Hij bouwt een belangrijk vastgoedpatrimonium op, dat door zijn zonen Edmond en Joannes Fidelius nog uitgebreid wordt. In november 1865 wordt hij door keizer Napoleon III, neef van Napoleon I, benoemd tot officier in het Légion d’Honneur en zes jaar later, op 16 december 1881, overlijdt hij op de zeer hoge leeftijd van 93 jaar.”

Om het verhaal van Gheerbrant in geuren en kleuren te vertellen, organiseren de gemeente en het Bourgondisch Erfgoed twee dagen lang activiteiten. “Op zaterdag 21 en zondag 22 mei treedt een internationale groep van een dertigtal re-enactors op, die zowel de Napoleontische als de geallieerde soldaten naspelen”, zegt burgemeester Koenraad Degroote. “Zij slaan hun bivak op aan de Mandelmeersen aan het Domein Kloosterhof in de Kapellestraat. Ze geven er optredens en in de voormiddag is er voor de jeugd een ‘loting’ van de ‘opgeroepen dienstplichtigen’ met een bijbehorende militaire drill. In de bovenzaal van het OCMW in de Kasteeldreef is er een tentoonstelling, waar het origineel manuscript en een groot aantal originele documenten te bezichtigen zijn. Zaterdag om 15 uur wordt een herdenkingsplaat onthuld aan het huis op de Wapenplaats waar indertijd de woning van Gheerbrant was. Het boek van Chris Folens kost 20 euro en dit kan je kopen tijdens de expositiedagen.”