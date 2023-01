Wakken heeft voortaan twee ondergrondse glasbollen

“Een eerste ondergrondse container was reeds aangebracht in Oeselgem op Rosalie ‘t Feltplein”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Nu zijn ook twee andere gloasbollensites in gebruik genomen: in de Kapellestraat in Wakken, ter hoogte van de hondenschool en in de Kasteeldreef in Wakken, achter het OCMW-gebouw. In het voorjaar wordt ook nog een nieuwe site in gebruik genomen in het Nellekenshof in Dentergem."