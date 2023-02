Vrijwilligers gezocht om padden en salamanders over te zetten

Wie in de vroege lente bij valavond of het ochtendgloren een gaatje in de agenda heeft, kan mee helpen. In Dentergem worden padden overgezet langs de Tieltseweg, Meulebekesteenweg en de Kapittelstraat. In Wakken gaan de acties door in de Vijve-, Molen- en Hooiestraat. In Oeselgem gebeurt dat in de Galgestraat. Helpen kan door contact op te nemen met bart.deschepper2@telenet.be.