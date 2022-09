Voor bijna 3.000 euro boetes geïnd tijdens controle op zwaar vervoer

In de Markegemstraat in Dentergem werden twintig vrachtwagens gecontroleerd. Dat leverde twee processen-verbaal van waarschuwing op, voor een keuring en een verzekering die niet in orde was. Daarnaast werd 1.320 euro geïnd voor een overtreding op rij- en rusttijden en 300 euro voor inbreuken tegen de regelgeving rond uitzonderlijk vervoer. Eén bestuurder was niet in orde met zijn rijbewijs en zal zich moeten verantwoorden in de politierechtbank.