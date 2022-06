Vier jaar cel met uitstel voor jongeman (21) na aanranding en poging tot ontvoering minderjarige jongen

De 21-jarige jongeman uit Dentergem zocht sinds 2019 voortdurend contact met minderjarige jongens, jonger dan 16 en 14 jaar, via sociale media. Hij moedigde de jongetjes telkens aan om seksuele handelingen te stellen voor de camera. Op 25 april vorig jaar had hij ook effectief een onmoeting met één van zijn slachtoffertjes. Hij randde de jongen, die nog geen 16 jaar was, aan en probeerde hem mee te nemen. Dat lukte niet en de feiten kwamen die dag ook aan het licht. Uit onderzoek bleek de jongeman door de jaren heen meerdere slachtoffers te hebben gemaakt via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater heeft Bram E. een licht mentale beperking en is verstandelijk beperkt. Maar hij begrijpt wel wat mag en niet mag. Toch is de man seksueel onrijp en weet moeilijk om te gaan met zijn seksuele verlangens en behoeften. Bram E. bood tijdens de zitting uitvoerig zijn excuses aan. Hij is geen onbekende voor het gerecht en werd in 2020 nog veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Hij blijkt ook nog altijd een account te hebben op TikTok, terwijl hem eerder een absoluut verbod werd opgelegd om actief te zijn op sociale media. De jongeman is nu veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel en 8.000 euro boete met uitstel. Hij moet zich wel enkele jaren aan strikte voorwaarden houden en een intensieve behandeling volgen.