Verwarde dame kan op tijd uit water Mandel gered worden

Tielt Man krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf voor inbraak in fietsenwin­kel, waarmee hij z'n tandprothe­se wilde betalen

Een 39-jarige man uit Tielt heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor een inbraak in een fietsenwinkel op nog geen kilometer van z’n deur. T.S. had door z’n jarenlang heroïnegebruik geen tanden meer. “Ik had geld nodig om een prothese te kunnen betalen”, klonk z’n uitleg voor de inbraak.

28 juni