Veldschool organiseert lentedrink voor leerlinge met Downsyndroom: “Jade is een verrijking voor de klas”

DentergemIn de Veldschool in Dentergem zet men de Wereld Downsyndroomdag dit jaar extra in de kijker. Met Jade Vergote (7) telt de klas van juf Nele Lauwers sinds 1 september een kindje met het downsyndroom en speciaal voor het meisje organiseert de school een lentedrink, waarbij gadgets verkocht worden voor een organisatie die gezinnen met een kind met een beperking bijstaat.

Op maandag 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag en dit laat men in de Veldschool in Dentergem niet onopgemerkt voorbijgaan. Op vrijdag 18 maart na schooltijd organiseren directrice Karen Dewinter en leerkrachten Katrijn De Grauwe en Nele Lauwers een lentedrink.

“Normaal organiseren wij telkens op het einde van het jaar een verkoopactie voor het goede doel in het teken van de Warmste Week”, zegt Nele Lauwers. “Door de coronamaatregelen ging dat niet, maar nu zetten we toch een actie voor het goede doel op poten. We kozen voor de Wereld Downsyndroomdag omdat er sinds 1 september in mijn klas van de eerstejaars een meisje zit met het downsyndroom. Jade Vergote woont in het nabijgelegen Aarsele en haar ouders zochten een school met kleine klasjes, zodat het gemakkelijker zou zijn voor Jade om mee te volgen in het gewone basisonderwijs. Mijn klas telt tien leerlingen en Jade was van bij het begin opgenomen in de groep. Niet alle lessen zijn voor haar haalbaar om mee te volgen, maar ze krijgt twee keer in de week specifieke begeleiding en dat loopt vlot. In het begin was het voor de andere leerlingen soms wat lastig omdat Jade iets meer mag rondlopen of spelen, maar nu vinden ze ze dat doodnormaal.”

“Het is niet evident om een kindje met syndroom van Down te laten meelopen in het gewoon onderwijs”, zegt directrice Karen Dewinter. “Wij vinden het als school heel hartverwarmend hoe de ouders bijgestaan worden door allerlei instanties. Op onze school ervaren wij een hele goede samenwerking en is er heel veel respect voor de ouders. Het is ongelofelijk wat deze mensen allemaal doen voor hun dochtertje. Omdat wij voor de Wereld Downsyndroomdag iets extra wilden doen, steunen we de vzw Start West-Vlaanderen. Deze organisatie staat gezinnen met kinderen met een beperking bij.”

“Tijdens de lentedrink verkopen we gadgets zoals zelfgemaakte sleutelhangers, zakjes snoepgoed, de officiële spelden van de Wereld Downsyndroomdag en kousen”, zegt Nele. “Maandag doen we ook allemaal twee verschillende kousen aan, wat symbool staat voor anders zijn.” Directrice Karen Dewinter vult aan: “Met Jade op onze school ondervinden we dat ‘anders zijn’ van heel nabij. Het vraagt veel inzet van de klasjuf, maar het is ook een verrijking voor onze leerlingen.”