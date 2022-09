Veldloop palmt opnieuw Dentergem in

Het evenement kadert in de Vlaamse veldloopweek voor scholen en wordt georganiseerd voor alle kinderen die school lopen in één van de Dentergemse scholen of in Dentergem wonen. De jongens en meisjes lopen in aparte reeksen. Er is ook een gezinsjogging waar ouders, (oud-)leerlingen, leerkrachten of inwoners kunnen aan deelnemen. Inschrijven kan nog tot en met 23 september. Deelnemen is gratis. De wedstrijden starten om 14 uur. Een deelnamenummer afhalen kan tot 13 uur. Meer info via www.veldschool.be.