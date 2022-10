Veertiger riskeert werkstraf voor vechtpartijen aan school en hondenweide

Tielt Sint-Andrieszie­ken­huis houdt eerste jobdag: “Wie wil kan meteen sollicite­ren en wie weet zelfs al met een contract buiten stappen”

Het is geen geheim dat de zorgsector met een groot personeelstekort zit. Vooral verpleegkundigen vinden blijkt bijzonder moeilijk. In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is het niet anders. Daarom houdt het ziekenhuis op zaterdag 15 oktober voor het eerst een jobdag en probeert het via advertenties op onder meer broodzakken mensen warm te maken voor een job in het ziekenhuis.

6 oktober