Veertiger riskeert 5 jaar cel omdat hij politieman probeerde te wurgen: “Die inspecteur heeft de dood in de ogen gekeken”

Harelbeke Zondag geeft veldrijder Eli Iserbyt alles op het WK in Amerika, maar eerst neemt hij ons nog mee naar zijn favoriete plekjes: “Een avondje cinema, dat mis ik écht”

Zowel inwoners van Harelbeke als Kuurne beschouwen Eli Iserbyt als ‘jin van bie oes’, maar binnenkort is hij van geen van beide. Samen met zijn vriendin Fien heeft de veldrijder een huis gekocht in de Vlaamse Ardennen. In het glooiende landschap kan hij beter trainen en het is er ook iets rustiger. Ideaal voor de publiekslieveling, die het liefst van al de drukte mijdt. “Tenzij tijdens het veldrijden. Op de foto gaan met fans, dat hoort erbij.” Hij neemt ons mee naar zijn favoriete plekjes in West-Vlaanderen.

31 januari