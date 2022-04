Uitbater pitabar krijgt 30 maanden cel met uitstel voor messteek aan "lastige klant”

Wakken/WielsbekeEen 31-jarige man uit Wielsbeke heeft 30 maanden cel met uitstel gekregen voor een steekpartij in z’n toenmalige pitazaak in Wakken. Behnan K. stak een klant met een keukenmes in de buik. Volgens zijn advocaat lokte het slachtoffer de feiten uit, maar dat argument veegde de rechtbank maandagmorgen van tafel.

De uitbater van Pitta Biggy in Wakken kreeg het op 18 september 2018 aan de stok met een klant. Michael L. werd kort nadien met een groot keukenmes in de buik gestoken. De man kon hevig bloedend naar zijn appartement vluchten. Hij werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis in Waregem, maar moest vrij snel naar Kortrijk worden overgebracht. Daar onderging hij nog een tweede operatie. De gevolgen voor L. waren bijzonder zwaar. Hij verloor volgens z’n advocate een stuk van zijn lever en hield aan de messteek een litteken van 27 centimeter over.

Groentjes snijden

De omstandigheden van de steekpartij zijn op vandaag nog steeds niet duidelijk. Behnan K. beweert dat de messteek in zijn zaak werd toegediend, terwijl Michael L. de steekpartij buiten situeert. Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche benadrukte op het proces wel dat het labo in de pitazaak geen bloed aantrof. Van uitlokking was volgens hem geen sprake. “Het slachtoffer was ladderzat. De beklaagde heeft bokservaring en had hem makkelijk op een andere manier kunnen neutraliseren. Hij is echter niet vies van messen. In 2014 joeg hij al eens een troep zatte Polen weg door met een mes in de hand naar buiten te lopen.”

Quote De rechtbank ziet geen reden om meer geloof te hechten aan het verhaal van de beklaagde dan aan dat van het slachtof­fer Rechters in hun vonnis

Gewelddadig

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van K., noemde het slachtoffer “een lastige klant”. “Hij was al de hele avond andere klanten aan het lastigvallen. Mijn cliënt was zijn groentjes aan het snijden voor de volgende dag toen het slachtoffer ook op hem afstapte. Hij probeerde het geld uit de kassa te stelen. In een beweging heeft hij gestoken om hem weg te krijgen.” De verdediging vroeg de feiten te herkwalificeren naar uitgelokte slagen en verwondingen, maar ving maandagmorgen bot.

Volgens de rechtbank had K. zonder twijfel de intentie om het slachtoffer te doden. Ook van uitlokking was naar mening van de rechters geen sprake. “De rechtbank ziet geen reden om meer geloof te hechten aan het verhaal van de beklaagde dan aan dat van het slachtoffer”, klonk het. In het vonnis werd ook verwezen naar de “uiterst agressieve en gewelddadige ingesteldheid” van de Wielsbekenaar. De rechters hielden anderzijds wel rekening met zijn gunstig strafverleden en het tijdsverloop sinds de feiten. K. kreeg daarom 30 maanden cel met uitstel opgelegd. Aan het slachtoffer werd een voorlopige schadevergoeding van 3.500 euro toegekend. Een deskundige moet de komende maanden onderzoeken wat zijn precieze schade is.

LEES OOK: