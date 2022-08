Tientallen tanks en pantservoertuigen uit WOII blazen verzamelen in Oeselgem

Tielt Verkeers­hin­der op Wingense­steen­weg door aanleg fietspaden en opfris­beurt wegdek

Het Agentschap Wegen en Verkeer start morgen, dinsdag 16 augustus, met werken op de Wingensesteenweg (N327) in Tielt. De fietspaden in klinkers worden vanaf het kruispunt met de Ringlaan en het einde van de huizenrij vervangen door een nieuw fietspad in asfalt. Ook de rijweg krijgt een opknapbeurt met een nieuwe laag asfalt en nieuwe markeringen. De werken duren ongeveer twee weken, tot begin september. In die periode moeten zowel fietsers als auto’s een omleiding volgen. Voor de fietsers loopt die via de Hoogserleistraat. Verkeer tussen Tielt en Wingene moet omrijden via de Pittemsesteenweg/Tieltstraat (N37), de Brugsesteenweg (N50) en de Hillesteenweg (N370). Voor verkeer tussen Schuiferskapelle en Tielt blijft de Ringlaan bereikbaar vanuit de Stokerijstraat. Aan het einde van de werken wordt gedurende één dag het kruispunt helemaal afgesloten. Dan moet het verkeer vanuit Schuiferskapelle een omleiding volgen via Wingene.

15 augustus