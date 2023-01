Studenten kunnen blokken in Chiro-lokaal

Je kan studeren in het Chiro-lokaal in het JOC langs de Wontergemstraat in Dentergem of je kan terecht in de polyvalente zaal van het Sociaal Huis in Wakken. Je kan er op weekdagen terecht van 8.30 to 17.30 uur. Een plekje reserveren kan via het formulier https://tinyurl.com/yc5npue8 of stuur een mailtje naar jeugddienst@dentergem.be. Wie een laptop meebrengt voorziet best ook een eigen verdeelstekker.