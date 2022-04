Straten toekomstige woonwijk Riva-site krijgen biernamen: “Rivaweg ligt er begin volgend jaar”

Tielt Felle kleuren, nieuwe meubels, maar met respect voor verleden: Brasserie Poelberg ondergaat metamorfo­se

Voor de brasserie op de Tieltse Poelberg is een nieuw hoofdstuk gestart. De nieuwe concessiehouders, die vorig weekend voor het eerst de deuren openden, hebben de zaak een wel heel grondige facelift gegeven. “Toen we aan het schilderen waren, kregen we enkele geschrokken reacties van buurtbewoners door de felle kleuren. Maar over het eindresultaat krijgen we niets dan lof”

7 april