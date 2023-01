Sportdienst en – raad organiseren quiz

Tielt Meisje (6) wordt wakker van lawaai bij felle brand en kan ouders waarschu­wen: “Mama, wat is er aan de hand?”

Een gezin met twee jonge kinderen uit Tielt is maandag in alle vroegte aan het ergste ontsnapt toen brand uitbrak in de carport naast hun woning. Het vuur woedde zo hevig dat ook de dakoversteek vuur vatte en de vlammen via die weg de twee kinderslaapkamers binnendrongen. Het huis is onbewoonbaar. “Wat een geluk dat ons dochtertje wakker is geworden”, zegt haar mama. Het relaas van de feiten.

23 januari