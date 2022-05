Sleuterrock kiest opnieuw voor kerkplein van Oeselgem

“We hebben pas eind januari beslist om opnieuw een editie van Sleuterrock te organiseren”, zegt bestuurder Tom Vanwynsberge. “Dat is best laat en daarom hebben we ook teruggegrepen naar de voor ons bekende formule op het kerkplein in Oeselgem. We hebben alle groepen en comedians kunnen behouden met uitzondering van GILI, die wordt vervangen door Hans Cools. Onze keuze voor bands is zoals altijd een mix van lokaal talent dat we graag zien optreden of dat toevallig ons pad kruist, een coverband, zoals nu The All-Star Weddingband die wereldhits in een punkjasje brengt, een headliner die zowel op nationaal als internationaal vlak iets betekent en een dj. Als hoofdact hebben we Vive la Fête en we sluiten af met DJ Spanky, die vroeger altijd het feestje op Dranouter mocht afsluiten. Voor vrijdagavond zijn alle kaarten uitverkocht, maar voor zaterdag kan je er nog bestellen.”