Sarah opent winkel met zelfgemaakte oorbellen en armbanden: “Zelfs al collectie met vriendin van Junior Planckaert ontworpen”

Wat voor Sarah Heirewegh (29) in 2016 begon met het maken van eigen oorbelletjes is uitgegroeid tot de opening van een eigen winkel én lancering van een eigen merk onder de noemer JUULS by Sarah. Iedereen kan voortaan op vaste tijdstippen een kijkje komen nemen in de Hallebedevaarstraat 3 in Wakken. En er is zelfs al een exclusieve samenwerking ontstaan.