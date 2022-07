Ruilboekenkast verhuist naar camperplaats 't Meikensbos

Jürgen De Mulder en Marline Baert van Smuldersfood die het café uitbaten, kregen meer en meer werk met hun traiteurzaak Smuldersfood en moesten noodgedwongen stoppen. “Omdat er voorlopig geen overname is voor het café ben ik op zoek gegaan naar een andere stek voor mijn ruilboekenkast”, zegt hij. “Tijdens een fietstocht passeerde ik langs Camperplaats ’t Meikensbos en heb ik aan de uitbaters gevraagd of ze mijn ruilboekenkast wilden overnemen. Christophe en Cathérine waren onmiddellijk akkoord. Meer nog: Cathérine was al een tijdje van plan contact op te nemen voor een ruilboekenkast.”