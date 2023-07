Regenbuien, maar soms ook zon in Dentergem vandaag

Laatste fase renovatie woonzorg­cen­trum Ter Leenen gaat van start: “Aanleg publieke tuin en bouw moderne kamers in oude vleugel”

De renovatiewerken in woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele (Deinze) gaan een nieuwe fase in. Er wordt een tuin aangelegd en de 22 kamers in de oude vleugel worden volledig opgeknapt. Goed voor een kostenplaatje van 3 miljoen euro, gefinancierd door Zorgbedrijf Meetjesland en de stad Deinze.