Wegversmal­ling zorgt voor verwarring in Nevele: “De belijning moet nog aangepast worden”

Het is een vreemd zicht in de IJsbeerlaan in Nevele (Deinze). Een recent aangelegde wegversmalling loopt dwars door de rode lijn waarmee wordt aangeduid dat het om een fietsstraat gaat. Ondertussen werden al enkele paaltjes op de wegversmalling omver gereden.