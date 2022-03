Plannen woonzorgcentrum aangepast door hoge bouwprijzen: “Van 130 naar 120 kamers”

WakkenDe bouwplannen voor het nieuwe woonzorgcentrum van SAMEN vzw in Wakken (Dentergem) werden aangepast. Door de hoge bouwprijzen werd het aantal te bouwen kamers teruggebracht van 130 naar 120 en er zal één dagverzorgingscentrum gebouwd worden in plaats van twee. Op maandag 28 maart starten de afbraakwerken.

Op maandag 28 maart starten de afbraakwerken in voorbereiding van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum van SAMEN vzw in Wakken.

“Na een jaar van zoeken en onderhandelen om dit project binnen een haalbaar budget te verwezenlijken is dit een belangrijke stap”, zegt Francis Fraeyman, directeur Bouw en Technieken bij de Woonzorggroep GVO. “Bij de openbare aanbesteding in het voorjaar van 2021 bleek al snel dat de coronacrisis de bouwprijzen exuberant had doen stijgen en dat de oorspronkelijke plannen bijgestuurd moesten worden om het project financieel haalbaar te houden. De bouwheer, architect en aannemer vormen nu één team en deze formule laat ons toe om sneller te schakelen en efficiënter te bouwen zodat de einddatum niet in het gedrang komt.”

“Ook het programma van het project zelf werd aangepast”, aldus Francis Fraeyman. “Het aantal te bouwen kamers werd teruggebracht van 130 naar 120 en er zal één dagverzorgingscentrum gebouwd worden in plaats van twee. De erkenning blijft echter wel in ons bezit, wat toelaat om innovatieve zorgvormen te bekijken in de toekomst. Het concept en uitzicht van het gebouw zal niet zoveel verschillen van de oorspronkelijke plannen. Deze aanpassingen in bouwwijze en programma geven ons de garantie dat de bewoners eind 2024/begin 2025 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw.”

Voor de buurtbewoners is er een infovergadering op dinsdag 29 maart om 19.30 uur in de polyvalente zaal in het Hondiuspark.