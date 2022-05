Personeel blust brand aan berghok Proxy Delhaize in Wakken

Tielt/Deinze Tweeling­broers krijgen tot vijftien maanden cel voor vechtpar­tij aan café in Tielt

De Brugse correctionele rechtbank heeft de 26-jarige tweelingbroers M. en G.G. uit Deinze respectievelijk tot vijftien en twaalf maanden effectieve celstraf veroordeeld voor hun aandeel in een zware vechtpartij in Tielt. Het slachtoffer liep een kaakbeenbreuk op, maar volgens de beklaagden was dat te wijten aan een val. Het openbaar ministerie had tot twee jaar effectieve celstraf gevorderd.

9 mei