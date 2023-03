Oppositie kritisch over gemeentelijke schenking voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië: “Te weinig”

Terminaal zieke Lieven (45) loopt zondag 100 km voor KOTK met kinderen Gaëlle (17) en Guillaume (17): “Ik krijg zes weken ‘vrijaf’ van mijn behande­ling”

Lieven Cnudde (45) uit Deinze kreeg drie jaar geleden de steenharde diagnose van terminale darmkanker. Toch blijft hij niet bij de pakken zitten na deze opdoffer, want komende zondag loopt hij maar liefst 30 kilometer tijdens de 100 km voor Kom op Tegen Kanker in Deinze. Zijn twee kinderen Gaëlle en Guillaume (allebei 17) lopen ook 10 km mee via het College van Waregem. “Dat ik er nog ben, is dankzij evenementen zoals dit. Ik ben mijn kinderen heel dankbaar dat ze meedoen.”