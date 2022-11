Opblaasbare sneeuwman op Wapenplaats gestolen

“Het gaat om een verlichte sneeuwman die op een aanhangwagen stond”, vertelt Aniek Van de Velde van het comité dat het eindejaarsevenement Wakken Smelt organiseert. “De pop maakte reclame voor ons eindejaarsevenement. Zaterdag rond 4 uur werd ze nog gespot, maar daarna is ze verdwenen. Het gaat om een pop van 2,40 meter hoog die werd losgekoppeld van zijn batterij. De bedoeling is dat er dit jaar een bekende Wakkenaar in een sneeuwmanpak zal kruipen. Wie die persoon herkent, kan een fiets winnen. Die opblaasbare pop moest daar reclame voor maken. Wie info heeft die naar de dieven kan leiden, mag dat laten weten aan een van de leden van ons comité of in buurtwinkelt Bij Greta in de Hekkenstraat 7.”