Ontdek de pracht van de Dentergemse fruitgaarden met de bloesemroutes

Restaurant Pyramida sluit de deuren: “Te veel pijn na verkeerson­ge­val”

Na nog geen drie jaar jaar is het einde verhaal voor het Egyptisch grillrestaurant Pyramida in Deinze. Mohamed Khalil-El Sayed (51) opende in juni 2020 zijn zaak, maar door de coronaperiode en de gevolgen van een zwaar verkeersongeval moet hij nu de handdoek in de ring gooien. “Het is met pijn in het hart, maar ik kan zo niet verder”, zegt Mohamed.